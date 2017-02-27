На погранпереходе в Гжехотках задержали россиянина, пытавшегося ввезти в Польшу пистолет

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В Калининграде на следующей неделе потеплеет до +10
26 февраля 201713:00
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В субботнем ДТП с "БМВ" и "Ауди" на Окружной погибли два человека
26 февраля 201710:58
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В Калининграде из горевшей пятиэтажки на ул.Сафронова эвакуировали 13 человек, есть пострадавший
26 февраля 201709:59
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В контрольном матче на Кипре "Балтика" забила семь безответных мячей "Уралу"
25 февраля 201718:15
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