На погранпереходе в Гжехотках задержали россиянина, пытавшегося ввезти в Польшу пистолет

На пограничном переходе в Гжехотках был задержан житель России. Об этом сообщили в Польском культурном центре в Калининграде.

Мужчина пытался ввезти в Польшу пневматический пистолет. Оружие было найдено при проверке его автомобиля. Россиянин спрятал пистолет в тайнике под сидением водителя.

Выяснилось, что пистолет был переделан под боевой, в его магазине обнаружили 12 патронов. Мужчине предъявили обвинение в незаконной перевозке оружия через границу.

Водитель признал свою вину и теперь должен предстать перед местной прокуратурой. Нарушителю грозит лишение свободы условно.