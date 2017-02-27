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На погранпереходе в Гжехотках задержали россиянина, пытавшегося ввезти в Польшу пистолет

07:44
  77 0
  • Фото с сайта Польского культурного центра в Калининграде
Фото с сайта Польского культурного центра в Калининграде
На пограничном переходе в Гжехотках был задержан житель России. Об этом сообщили в Польском культурном центре в Калининграде. 
 
Мужчина пытался ввезти в Польшу пневматический пистолет. Оружие было найдено при проверке его автомобиля. Россиянин спрятал пистолет в тайнике под сидением водителя.
 
Выяснилось, что пистолет был переделан под боевой, в его магазине обнаружили 12 патронов. Мужчине предъявили обвинение в незаконной перевозке оружия через границу.
 
Водитель признал свою вину и теперь должен предстать перед местной прокуратурой. Нарушителю грозит лишение свободы условно.

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