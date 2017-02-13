В Польше в ДТП с участием американской рок-группы пострадали 13 человек

Американская рок-группа The Dillinger Escape Plan попала в ДТП в Польше. Об этом сообщает Gazeta.ru

По данным СМИ, авария произошла накануне, 12 февраля, возле города Радомска. Автобус, в котором ехали музыканты, направлялся в Краков. В транспорт врезалась фура, в результате чего автобус съехал в кювет.

В результате происшествия пострадали 13 человек, всех их доставили в больницу. Водителей автобуса и фуры проверят на состояние алкогольного опьянения. Концерт группы был отменен.