Командующего ВВС Литвы уволили за намерение отремонтировать Ми-8 в России

Командующего ВВС Литвы Аудрониса Навицкаса уволили с поста за то, что он собирался отремонтировать два вертолёта Ми-8 в России. Об этом сообщает Delfi.Lt

Решение уволить Навицкаса принял министр обороны страны после нескольких месяцев расследования в отношении военного. Как установил суд, бывший командующий нарушил предписания, согласно которым деньги на ремонт техники выделялись при условии, что ремонт не будет произведён в России. По мнению МИД Литвы, это пошло бы вразрез с санкциями против РФ и с внешней политикой государства.

В настоящий момент Навицкас внесён во временный резерв армии. Если в течении двух месяцев он не заступит на новую должность, его отправят в запас.