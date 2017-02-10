Командующего ВВС Литвы уволили за намерение отремонтировать Ми-8 в России
Фото с сайта en.wikipedia.org
Командующего ВВС Литвы Аудрониса Навицкаса уволили с поста за то, что он собирался отремонтировать два вертолёта Ми-8 в России. Об этом сообщает Delfi.Lt
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Решение уволить Навицкаса принял министр обороны страны после нескольких месяцев расследования в отношении военного. Как установил суд, бывший командующий нарушил предписания, согласно которым деньги на ремонт техники выделялись при условии, что ремонт не будет произведён в России. По мнению МИД Литвы, это пошло бы вразрез с санкциями против РФ и с внешней политикой государства.
В настоящий момент Навицкас внесён во временный резерв армии. Если в течении двух месяцев он не заступит на новую должность, его отправят в запас.
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