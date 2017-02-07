В Гданьске сдают офисы за один злотый за квадратный метр

В Гданьске начинающим предпринимателям сдают офисы за один злотый за квадратный метр. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде, ссылаясь на " Радио Гданьск".

Первые арендаторы "офиса за один злотый" в Гданьске уже забрали ключи. Это люди, которые воспользовались программой поддержки молодых предпринимателей.



В течение первого года арендаторы будут платить символическую сумму — то есть один злотый за квадратный метр. Среди счастливчиков — Эмилия Стрончек, медсестра по профессии, которая открывает в Гданьске художественную мастерскую.



"Это отличная возможность для предпринимателей, которые только начинают, как я, и не имеют слишком много капитала для бизнеса", — отметила Стрончек.



Льготные тарифы будут действительны в течение трёх лет. Во второй год сумма возрастёт на 40 процентов, в третий — на 70%.