В Гданьске сдают офисы за один злотый за квадратный метр
В Гданьске начинающим предпринимателям сдают офисы за один злотый за квадратный метр. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде, ссылаясь на "Радио Гданьск".
Первые арендаторы "офиса за один злотый" в Гданьске уже забрали ключи. Это люди, которые воспользовались программой поддержки молодых предпринимателей.
В течение первого года арендаторы будут платить символическую сумму — то есть один злотый за квадратный метр. Среди счастливчиков — Эмилия Стрончек, медсестра по профессии, которая открывает в Гданьске художественную мастерскую.
"Это отличная возможность для предпринимателей, которые только начинают, как я, и не имеют слишком много капитала для бизнеса", — отметила Стрончек.
Льготные тарифы будут действительны в течение трёх лет. Во второй год сумма возрастёт на 40 процентов, в третий — на 70%.
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