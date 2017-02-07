В Гданьске отремонтируют железнодорожный вокзал
На железнодорожной станции "Гданьск главный" в этом году начнётся ремонт. Об этом сообщает "Радио Гданьск"
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Предполагается построить новый туннель, который соединит уже существующий проход с платформами. Кроме того, предполагается восстановить исторический облик фойе и обустроить вокзал с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас готовится проектная документация, после чего будет выбран подрядчик. Согласно планам, ремонт начнётся во втором квартале 2017 года.
Реконструкция коснётся и других станций: на них будут подняты платформы, с которых пассажиры попадают в поезд. Общая стоимость работ оценивается в сумму около 60 млн злотых (около 880 млн рублей).
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