В Гданьске отремонтируют железнодорожный вокзал



На железнодорожной станции "Гданьск главный" в этом году начнётся ремонт. Об этом сообщает "Радио Гданьск"

Предполагается построить новый туннель, который соединит уже существующий проход с платформами. Кроме того, предполагается восстановить исторический облик фойе и обустроить вокзал с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.



Сейчас готовится проектная документация, после чего будет выбран подрядчик. Согласно планам, ремонт начнётся во втором квартале 2017 года.



Реконструкция коснётся и других станций: на них будут подняты платформы, с которых пассажиры попадают в поезд. Общая стоимость работ оценивается в сумму около 60 млн злотых (около 880 млн рублей).