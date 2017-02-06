Латвия построила на границе с Россией 23-километровый забор с колючей проволокой

Латвия возвела на границе с Россией 23-километровый забор, который защитит страну от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на слова представителя Государственной службы пограничной охраны страны Евгении Позняк.

"В 2017 году на обустройство границы выделено €6,3 млн, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора", – рассказала Позняк. Всего на сооружение заграждения власти решили потратить более 17 млн. евро. С учётом колючей проволоки его высота составит 2,7 метра. Планируется завершить строительство в 2019 году.

Сообщается, что в 2016 году в Латвии было задержано 369 человек, нелегально пересёкших границу. 250 задержанных оказались гражданами Вьетнама.