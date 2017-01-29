Польша планирует провести рекламную кампанию во время ЧМ-2018
Фото с сайта Польского культурного центра в Калининграде
Чемпионат мира по футболу в Калининграде в 2018 году может стать хорошим поводом для развития туристической отрасли Вармии и Мазур. Об этом со ссылкой на заявление депутата Яцека Протаса сообщает
Польский культурный центр в Калининграде.
В пример депутат привел чемпионат Европы по футболу 2012 года, когда Польшу посетили тысячи гостей Евро-2012. Предстоящие соревнования также дают широкие возможности для проведения рекламной акции.
"На построенном стадионе в Калининградской области предусмотрено проведение четырех матчей чемпионата, – сказал депутат. - Организация встреч Мундиаля в регионе, который граничит с Вармей и Мазурами открывает шанс на широкую рекламу и привлечение в регион тысяч болельщиков, которые будут участвовать в мероприятии", - отметил Яцек Протас.
В июне прошлого года депутат направил в Министерство Спорта и Туризма Польши запрос для создания согласованной рекламной кампании Польши во время ЧМ-2018. В нём он подробно пояснил
, чем страна может привлечь тысячи туристов.
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