Польша планирует провести рекламную кампанию во время ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в Калининграде в 2018 году может стать хорошим поводом для развития туристической отрасли Вармии и Мазур. Об этом со ссылкой на заявление депутата Яцека Протаса сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

В пример депутат привел чемпионат Европы по футболу 2012 года, когда Польшу посетили тысячи гостей Евро-2012. Предстоящие соревнования также дают широкие возможности для проведения рекламной акции.

"На построенном стадионе в Калининградской области предусмотрено проведение четырех матчей чемпионата, – сказал депутат. - Организация встреч Мундиаля в регионе, который граничит с Вармей и Мазурами открывает шанс на широкую рекламу и привлечение в регион тысяч болельщиков, которые будут участвовать в мероприятии", - отметил Яцек Протас.