В Калининграде задержали злоумышленника, ограбившего элитный алкомаркет (видео)

В Калининграде по горячим следам задержали злоумышленников, которые ограбили элитный алкомаркет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Заявление о происшествии в дежурную часть поступило от сотрудницы одного из калининградских магазинов, торгующих элитным алкоголем. Она сообщила полиции, что неизвестный мужчина забрал с прилавка бутылки со спиртным. По словам продавщицы, она пыталась помешать злоумышленнику, но он ударил её и убежал.

Грабителя нашли по горячим следам. Как оказалось, сразу после содеянного он вместе с друзьями отправился на вечеринку на квартиру к одному из них. Там злоумышленник и был задержан вместе с компаний из троих мужчин и женщины, которые оказали сопротивление сотрудникам ППС.

23-летний калининградец, подозреваемый в грабеже, взят под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.