В Черняховске предстанет перед судом мужчина, убивший знакомую и утопивший тело в реке

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Черняховска, который зарезал свою знакомую, отвёз её тело к реке в детской коляске и утопил. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.

Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя проводил Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, в конце апреля текущего года мужчина пригласил к себе знакомую и распивал с ней спиртное. Во время застолья между ними произошла ссора. Хозяин дважды ударил гостью кухонным ножом в грудь, женщина умерла. Чтобы скрыть преступление, мужчина в детской прогулочной коляске перевёз тело убитой к реке Анграпе и сбросил в воду. Туда же он выбросил нож.

Тело обнаружили только 27 мая 2017 года рядом с пос. Заовражное Черняховского района. Уже через месяц следователи СК вместе с оперативниками УМВД установили подозреваемого и собрали доказательства его вины. 23 июня 2017 года черняховца задержали, он признался в убийстве знакомой.

Во время следствия правоохранители допросили около десяти свидетелей. Был проведён большой комплекс судебных экспертиз, в том числе генетические, судебно-медицинские. Кроме того, подозреваемому в убийстве мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, установившая его вменяемость.

У обвиняемого черняховца уже есть судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья человека, половой свободы и половой неприкосновенности личности, а также за преступления против собственности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.