В Калининграде на пешеходном переходе автомобиль сбил 11-летнего мальчика

14 декабря в Калининграде на пешеходном переходе Mitsubishi сбил 11-летнего ребёнка. Об этом сообщает региональная ГИБДД.



Авария произошла в 14:45 на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Леонова. 31-летний водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на 11-летнего пешехода, который переходил дорогу по "зебре". В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения. Как сообщил источник в экстренных службах региона, мальчик доставлен в травмпункт Детской областной больницы с ушибами грудной клетки и колена.



В этот же день в 16:30 на парковке на ул. Мариупольской 31-летний водитель автомобиля Lada при движении задним ходом сбил 61-летнего пешехода. Как сообщил источник, пострадавший мужчина был госпитализирован в БСМП с сотрясением головного мозга, он находился в состоянии алкогольного опьянения.