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Главная Новости Происшествия

Во Франции поезд протаранил школьный автобус, погибли дети

21:07
  457
Во Франции при столкновении поезда со школьным автобусам погибли дети. О происшествии сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел пятой республики.
 
По предварительным данным, на месте ЧП погибли четыре ребёнка, ещё 19 получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла на юге страны, в департаменте Восточные Пиринеи вблизи города Мила, уточняет ТАСС.  Сейчас на месте работают экстренные службы, их действия координирует специально созданный центр.
 
Министр по делам транспорта Франции Элизабет Борн написала в своем Twitter, что очень переживает из-за ужасного инцидента в Миле и собирается выехать на место происшествия, сообщают Вести. Причины аварии выясняются.

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