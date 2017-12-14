Во Франции поезд протаранил школьный автобус, погибли дети
Во Франции при столкновении поезда со школьным автобусам погибли дети. О происшествии сообщает агентство Reuters
со ссылкой на министерство внутренних дел пятой республики.
По предварительным данным, на месте ЧП погибли четыре ребёнка, ещё 19 получили травмы различной степени тяжести.
Авария произошла на юге страны, в департаменте Восточные Пиринеи вблизи города Мила, уточняет ТАСС
. Сейчас на месте работают экстренные службы, их действия координирует специально созданный центр.
Министр по делам транспорта Франции Элизабет Борн написала в своем Twitter, что очень переживает из-за ужасного инцидента в Миле и собирается выехать на место происшествия, сообщают Вести
. Причины аварии выясняются.