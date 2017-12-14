В Балтийске осудили мужчину, угрожавшего незнакомцу опубликовать его интимное видео

В Балтийске за вымогательство осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Мужчина, вымогавший 20 000 рублей у незнакомца за нераспространение видео с ним в интернете, полностью признал свою вину.

Балтийский городской суд признал мужчину виновным по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Его приговорили к полутора годам ограничения свободы. А именно мужчине нельзя выезжать за пределы территории Балтийского района, изменять место жительства, место работы без согласия специализированного государственного органа. А также ему надо будет два раза в месяц посещать ведомство и отмечаться.