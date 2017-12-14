В пятницу и субботу калининградских водителей проверят на трезвость

В Калининграде сотрудники ГИБДД проведут очередной этап профилактического рейда "Трезвый водитель". Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятия пройдут в пятницу, 15 декабря, а также в субботу утром. В городе сотрудники ГИБДД проверят калининградских водителей на трезвость.



"ГИБДД обращается к калининградцам и гостям региона с убедительной просьбой не оставаться равнодушными, оказывать содействие в выявлении нарушений правил дорожного движения. О фактах нетрезвого вождения можно сообщать в дежурную часть по телефону 8 (4012) 552-511, 552-811 или 02", — пояснили в ведомстве.