В Калининграде мужчина с семью ножевыми ранениями обезоружил нападавшего

Ранее судимый калининградец подозревается в покушении на убийство приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.



По предварительным данным, 24 ноября подозреваемый выпивал в компании своего знакомого и его сожительницы в одной из квартир по улице Нансена. Во время застолья 63-летний мужчина обозвал гостя словом, являющимся оскорбительным в местах лишения свободы.



Обидевшись, мужчина взял нож и не менее семи раз ударил им приятеля в различные части тела. Довести до конца преступный умысел, направленный на убийство, ему не удалось. Сам потерпевший и женщина, находившаяся с ними за столом, вступили в борьбу с нападавшим и обезоружили его.



Потерпевшего с многочисленными травмами увезли в больницу, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. Подозреваемый с места преступления скрылся. Вскоре его местонахождение установили. Мужчину задержали. Против 52-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ст. 105 ст. 30 УК РФ ("Покушение на убийство"). В ближайшее время следствие намерено его допросить и избрать в отношении него меру пресечения.



Ранее он уже был судим, в частности в 2007 году за убийство, из мест лишения свободы мужчина освободился в феврале текущего года. В общей сложности в тюрьме мужчина провёл порядка 30 лет за совершение различных преступлений.