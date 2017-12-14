В Калининграде 82-летний пешеход попал под колёса и получил травмы

В среду, 13 декабря, на улице Красносельской в Калининграде Ford сбил 82-летнего пенсионера, пересекал проезжую часть вне перехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Как пояснил Клопс.Ru источник в экстренных службах региона, пожилого человека госпитализировали с сотрясением головного мозга, ссадинами и тупой травмой живота.

В тот же день на Северном обходе Калининграда столкнулись две легковушки — Volkswagen и Mercedes. 66-летний водитель первой не уступил дорогу второму автомобилю, двигавшемуся по главной дороге, и получил травмы.

По данным Госавтоинспекции, всего за сутки в Калининградской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали пятеро.