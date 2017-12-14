В Гурьевском районе мать задолжала сыну, живущему в детском доме, полмиллиона рублей

В Гурьевском районе осудили женщину, которая не платила алименты на сына, живущего в детском доме. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.



Мальчика мать оставила семь лет назад. За всё это время она ни разу не перечисляла алименты на ребёнка, из-за чего скопилась сумма долга в размере более 560 тысяч рублей.



Ведомство отмечает, что женщина нигде не работала, профилактические беседы с ней результата не давали. Когда её квартира сделалась непригодной для проживания, нарушительница пропала в неизвестном направлении, и её объявили в розыск.



Когда 37-летнюю должницу задержали — прямо в день её рождения — на одной из улиц Калининграда, на место выехал пристав и составил протокол против женщины. Уже на следующий день её доставили в областной суд, который назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ.