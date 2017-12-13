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Главная Новости Происшествия

В Калининграде владелец особняка выращивал коноплю в ванной и в детской комнате (видео)

18:45
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В областном центре 22-летний владелец коттеджа выращивал в жилых помещениях дома коноплю. Грядки были устроены даже в ванной и в детской комнате, сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
 
Как выяснилось, молодой мужчина не только культивировал наркосодержащие растения, но и изготавливал марихуану, чтобы затем употреблять вместе с приятелями. Злоумышленник был задержан с поличным сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков.
 
 
Как рассказали в полиции, визит правоохранителей застал "огородника" врасплох, когда он вместе с приятелем "курил травку". При обыске полицейские нашли в доме пакет с наркотиками, а также приспособления для переработки конопли.
Экспертиза установила, что вещество в пакете – это марихуана. Всего в упаковке оказалось 150 граммов наркотика. У одного из гостей сотрудники УНК обнаружили и изъяли гашиш.
 
Возбуждено уголовное дело. Хозяину наркопритона грозит лишение свободы на срок до трёх лет.
 

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