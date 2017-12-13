В Калининграде дочери сбитой насмерть женщины отсудили у водителя миллион рублей

В Калининграде женщины, чью мать летом 2017 года насмерть сбил мусоровоз, добились денежной компенсации. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Пожилая горожанка шла по автостоянке, когда на неё наехал двигавшийся задним ходом мусоровоз. От полученных травм 78-летняя женщина погибла. Водителя привлекли к уголовной ответственности.



Дочери погибшей пенсионерки обратились в суд за денежным возмещением морального вреда. В итоге суд постановил компенсировать женщинам моральные страдания в размере 500 тысяч рублей каждой. Кроме того, виновный в гибели пенсионерки водитель оплатит судебные расходы в размере десяти тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.