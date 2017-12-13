На Зеленоградской трассе водитель легковушки сбежал с места столкновения с фурой, бросив раненых пассажиров

Водитель легкового автомобиля, врезавшегося ночью 13 декабря на Зеленоградской трассе в фуру, сбежал с места аварии, оставив раненых пассажиров. Об этом Клопс.Ru рассказали в региональном ГИБДД.

"На приморском кольце автомобиль Mitsubishi под управлением неустановленного водителя допустил столкновение с движущимся в попутном направлении полуприцепом САМРО, которым управлял водитель 1964 года рождения. Водитель фуры не пострадал", — пояснили в ГИБДД.



Тем, кто находился в Mitsubishi, повезло меньше: двое пассажиров легковушки, 22 и 24 лет, получили черепно-мозговые травмы и переломы. По данным источника в МЧС, одного из молодых людей пришлось доставать из покорёженной машины. Водитель Mitsubishi с места аварии сбежал. Сейчас его личность устанавливает следствие.