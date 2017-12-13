В Подмосковье нашли мёртвой участницу проекта "Дом-2"
В Подмосковье нашли мёртвой участницу проекта "Дом-2" Марию Политову. Об этом сообщает Life
со ссылкой на Telegram-канал Mash
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Тело Политовой обнаружили на дачном участке в Щёлковском районе. Причины гибели устанавливают сотрудники следственных органов, которые работают на месте происшествия. По предварительным данным, она скончалась три-четыре дня назад.
Девушку объявили в розыск 4 декабря, после того как она не вернулась домой. В СМИ появлялась информация о том, что она могла отправиться в Мурманск
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