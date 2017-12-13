Подросток, которого сбила Mazda на Московском проспекте, находится в больнице с переломами плеча

15-летний подросток, который во вторник, 12 декабря, утром попал под колёса автомобиля Mazda, находится в больнице с переломами ключицы и плеча; его готовят к операции. Об этом Клопс.Ru сообщил сам пострадавший по имени Александр.

Пациент сообщил по телефону, что живёт СНТ "Чайка" и утром 12 декабря направлялся на остановку общественного транспорта на Московском проспекте.



"Около 8:30 я переходил дорогу по пешеходному переходу. Первую половину дороги, по которой машины двигаются из города, я перешёл. Начал переходить вторую половину — одна машина с крайней полосы притормозила, я двинулся дальше и тут почувствовал удар. Летел метров 15, потом ещё прокатился по асфальту. Потом заметил, что в машине, которая меня сбила, вылетело лобовое стекло. Ко мне тут же подбежали мужчина и несколько женщин, они вызвали полицию и скорую. Водитель Mazda — молодой мужчина — тоже подбежал ко мне, спрашивал, чем помочь. Он не скрывался, сейчас он держит связь с моими родителями", — рассказал молодой человек.



По словам Александра, в данный момент он находится в БСМП. У него вывихи и серьёзные переломы плеча и ключицы, раздроблены кости. Сейчас его готовят к операции.