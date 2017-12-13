Посёлок Малое Лесное несколько часов был обесточен из-за аварии

Во вторник, 12 декабря, жители посёлка Малое Лесное несколько часов оставались без электричества. Об этом Клопс.Ru сообщили сами проживающие там.

По словам жителей посёлка, без света остались 72 дома. Прекратилась также подача воды, а часть людей осталась без тепла из-за того, что выключились электрические котлы.

В пресс-службе компании "Янтарьэнергосбыт" Клопс.Ru сообщили, что причиной отключения стала авария. Свет вернули после отключения, а единичные незапитанные дома подключили к электричеству с помощью дизель-генератора. Сети, на которых произошла авария, не принадлежат компании.

"Бригады работали всю ночь. Свет периодически включали и отключали, потому что проверяли линию. Сейчас все жители там со светом", — сообщили в компании.

В "Янтарьэнергосбыте" предположили, что насосная станция, подающая воду в посёлок, подключена к сетям, где произошла авария. Это могло стать причиной отключения. Электричество отключилось в 16:50 и было восстановлено в 3:08, рассказали в компании.