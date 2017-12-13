Ночью на Зеленоградской трассе столкнулись фура и легковушка, пострадали люди

Ночью в среду, 13 декабря, на Зеленоградской трассе столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Авария произошла в 3:20. 24-летний пострадавший был доставлен в БСМП с сотрясением головного мозга, переломом предплечья и тупой травмой живота. Второй молодой человек, 22 лет, госпитализирован в ту же больницу — также с сотрясением мозга. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.



Третий мужчина получил незначительные травмы и отказался от медицинской помощи. Кто из них сидел за рулём — уточняется. В ГИБДД пообещали прокомментировать ситуацию позднее.