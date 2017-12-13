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Главная Новости Происшествия

Утром в Калининграде из-за четырёх ДТП образовались пробки

09:17
  857
Утром, 12 декабря, областном центре из-за четырёх аварий на нескольких улицах образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Пробки".
 
ДТП произошло на проспекте Победы в районе перекрёстка с ул. Менделеева. Движение затруднено по направлению в город от дома № 205. Транспорт на этом участке дороги движется со скоростью 7 км/ч. Из-за аварии также затруднено движение на ул. Тенистая аллея в районе перекрёстка с ул. Менделеева.   
   
Ещё одно ДТП произошло на кольце ул. Черняховского и ул. А. Невского. От дома №205 до кольца транспорт движется со скоростью 5 км/ч. Также движение затруднено на ул. Льва Толстого, ул. Островского, ул. Краснокаменной и ул. Некрасова.
 
На ул. Горького авария произошла в районе перекрёстка с ул. Первомайской. От ул. Озерова до дома №137 транспорт движется со скоростью 5 км/ч. ДТП также осложнило движение на ул. Сибирякова, ул. Озёрной, ул. Гельмана. Четвёртое ДТП произошло на Советском проспекте в районе дома №100. 

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