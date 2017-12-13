На Московском проспекте сбили 15-летнего подростка, переходившего дорогу по "зебре"

Во вторник, 12 декабря, на Московском проспекте сбили подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла утром. 15-летний школьник переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Водитель автомобиля Mazda допустил наезд на него. Пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Инспекторы ГИБДД устанавливают, почему водитель не уступил дорогу пешеходу.

Госавтоинспекция призывает родителей постоянно проводить профилактические беседы с детьми по соблюдению ими ПДД. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах и снижать скорость перед пешеходными переходами.