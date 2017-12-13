В Нестеровском районе сотрудники МЧС спасли человека во время пожара

Во вторник, 12 декабря, сотрудники МЧС спасли человека во время пожара в посёлке Ильюшино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:02. В одной из квартир на втором этаже в результате короткого замыкания электропроводки загорелись обогреватель и ветошь. В перекрытии между первым и вторым этажами образовался прогар. Квартира частично закопчена.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасён один человек. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-32 в составе трёх человек и одной единицы техники", — отметили в пресс-службе МЧС.