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Главная Новости Происшествия

В Нестеровском районе сотрудники МЧС спасли человека во время пожара

07:12
  158
Во вторник, 12 декабря, сотрудники МЧС спасли человека во время пожара в посёлке Ильюшино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
Сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:02. В одной из квартир на втором этаже в результате короткого замыкания электропроводки загорелись обогреватель и ветошь. В перекрытии между первым и вторым этажами образовался прогар. Квартира частично закопчена.
 
"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасён один человек. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-32 в составе трёх человек и одной единицы техники", — отметили в пресс-службе МЧС.
 

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