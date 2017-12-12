Пожилой калининградец погиб, выпав из окна дома на бульваре Шевцовой

В Калининграде пожилой мужчина погиб, выпав из окна дома на бульваре Шевцовой во вторник, 12 декабря. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

Трагедия произошла в 07:00. По словам свидетелей, мужчина был в домашней одежде и в тапочках.

В СКР по Калининградской области подтвердили факт гибели человека после падения с высоты.

"Мужчина 1950 года рождения был найден во дворе дома без признаков жизни. По предварительным данным, он выпал из окна своей квартиры. При осмотрел места происшествия причастность третьих лиц к гибели пенсионера не установлена", - прокомментировали Клопс.Ru в пресс-службе ведомства.

По факту гибели человека проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.