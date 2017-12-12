Родные разыскивают 37-летнюю жительницу Советска, пропавшую без вести 9 декабря

Родные и друзья разыскивают 37-летнюю Елену Смирнову, в девичестве Курочкину, из Советска, которая ушла из дома в субботу, 9 декабря, и о которой с тех пор ничего не известно. Об этом Клопс.Ru рассказал муж пропавшей женщины Анатолий.

Вечером 9 декабря мать двоих детей ушла из своей квартиры, расположенной по ул. Толстого, 14. После этого её никто не видел. Родственники оставили заявление в полиции, муж Елены обзвонил и объездил всех родных и знакомых — супруга нигде не появлялась.



"Лена ушла с 19 до 20 часов. Я в это время спал, — рассказал Клопс.Ru супруг женщины Анатолий. — Она тихо оделась, 11-летнему сыну сказала, чтобы он меня не будил. Когда я выскочил на улицу, её уже нигде не было".

Ушла Елена без телефона — разбила его во время конфликта с мужем, который случился накануне. Анатолий уверяет, что ничего серьёзного не произошло — повздорили, как это часто бывает. В семье случались разлады, но потом супруги всегда мирились.



Старшая дочь Елены живёт в пос. Космодемьянского, и там женщина не появлялась. Не приходила она и к своим родителям, поживающим в Советске. Муж сообщил, что объездил близких и дальних родственников супруги и её подруг, но та как в воду канула.



"Такого никогда не было, чтобы она ушла и не появлялась трое суток. Она хорошая женщина, не пьяница. Работает в Советске на предприятии продуктов питания. Должна была выйти на работу в воскресенье и понедельник, но и там она не появлялась. Сын говорит, что, уходя, она взяла какие-то документы. Паспорт всегда был при ней, в сумочке. В кошельке банковские карты — тоже должны быть у неё с собой. Может, кто-то видел Лену или знает, где она находится. Нам важна любая информация. Мы очень волнуемся за неё", — рассказывает Анатолий.



Елена ушла из дома в чёрной вязаной шапке с помпоном, короткой куртке цвета хаки, синих джинсах и красно-белых полусапожках без каблуков.



Всех, кто знает о месте нахождения Елены Смирновой (Курочкиной), просят позвонить по телефонам 8-931-604-24-32 (муж Анатолий) или 8 (401-61) 3-66-11 (отдел полиции по г. Советску, дежурная часть).