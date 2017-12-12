Ночью на Советском проспекте водитель внедорожника, чтобы не сбить человека, врезался в трамвай (видео)

В понедельник, 11 декабря, на Советском проспекте столкнулись внедорожник Mitsubishi и трамвай. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось около 23:50 в районе дома №19. 33-летний водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в трамвай. По предварительным данным, причиной аварии стало отвалившееся по неустановленным причинам колесо иномарки.



"Либо трамвай, либо человек. Я выбрал что потвёрже", — пояснил водитель.



Общественный транспорт ехал в депо. Им управляла 42-летняя женщина. И автомобиль, и трамвай получили технические повреждения. Из людей в аварии никто не пострадал. Единственный пассажир, выходивший в этот момент из трамвая, успел отбежать на безопасное расстояние.



"ГИБДД напоминает, что при приближении к стоящему на остановке трамваю водитель обязан остановить автомобиль на расстоянии не меньше пяти метров до задней площадки последнего вагона трамвая, а если автомобиль поравнялся с трамваем, то должен остановиться так, чтобы не мешать входу и выходу пассажиров. Начинать движение автомобиля вновь можно не раньше, чем закончатся посадка и высадка пассажиров", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Видео: пресс-служба регионального УМВД