СК: в Черняховске из окна второго этажа выпал четырёхлетний мальчик

В воскресенье, 10 декабря, в Черняховске из окна второго этажа выпал ребёнок. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



По предварительным данным, оставшись днём без присмотра, четырёхлетний мальчик открыл окно и через него выпал с высоты второго этажа одного из жилых домов. Родители и ещё трое малышей находились в других комнатах.



Соседские дети, гулявшие в тот момент на улице, принесли пострадавшего в квартиру. Родители вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Жизни четырёхлетнего мальчика ничто не угрожает, но ребёнок получил серьёзные травмы. Медики поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы".



Следственными органами СК РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.