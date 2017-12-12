В Калининграде осудили 17-летнего подростка, убившего с приятелем двух мужчин на ул. Осенней

Центральный суд вынес приговор второму молодому человеку, обвиняемому в убийстве одного из двоих мужчины, чьи тела обнаружили на ул. Осенней в Калининграде. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
17-летнего подростка признали виновным по ст. 105 ("Убийство"). На момент совершения преступления обвиняемому было 16 лет, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
По версии следствия, в ночь с 5 на 6 сентября 2016 года он и его старший приятель в заброшенном здании на ул. Осенней забили до смерти
деревянными палками двоих мужчин. Спустя три дня тела 36-летнего и 42-летнего жителей Калининграда и Советска обнаружили. Подростков задержали
. 19-летний юноша за месяц до совершения преступления был волонтёром
в Центральном парке — катал посетителей на лошадях. Вместе с ним работала девушка, у которой он обманом забрал дорогой фотоаппарат. В октябре 2017 года его приговорили к восьми годам
и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей за присвоение фотоаппарата суд взыскал 76 500 рублей.