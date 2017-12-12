В Калининграде осудили 17-летнего подростка, убившего с приятелем двух мужчин на ул. Осенней

Центральный суд вынес приговор второму молодому человеку, обвиняемому в убийстве одного из двоих мужчины, чьи тела обнаружили на ул. Осенней в Калининграде. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

17-летнего подростка признали виновным по ст. 105 ("Убийство"). На момент совершения преступления обвиняемому было 16 лет, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.