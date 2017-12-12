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В Калининграде осудили 17-летнего подростка, убившего с приятелем двух мужчин на ул. Осенней

Автор: Ольга Запивалова
13:48
  3021
Центральный суд вынес приговор второму молодому человеку, обвиняемому в убийстве одного из двоих мужчины, чьи тела обнаружили на ул. Осенней в Калининграде. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.
 
17-летнего подростка признали виновным по ст. 105 ("Убийство"). На момент совершения преступления обвиняемому было 16 лет, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
 
По версии следствия, в ночь с 5 на 6 сентября 2016 года он и его старший приятель в заброшенном здании на ул. Осенней забили до смерти деревянными палками двоих мужчин. Спустя три дня тела 36-летнего и 42-летнего жителей Калининграда и Советска обнаружили. Подростков задержали. 19-летний юноша за месяц до совершения преступления был волонтёром в Центральном парке — катал посетителей на лошадях. Вместе с ним работала девушка, у которой он обманом забрал дорогой фотоаппарат. В октябре 2017 года его приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей за присвоение фотоаппарата суд взыскал 76 500 рублей.
 

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