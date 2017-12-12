В Гусеве сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика, шесть раз за год нарушавшего ПДД

Во вторник, 12 декабря, сотрудники ГИБДД на автодороге Нестеров — Калининград задержали водителя микроавтобуса Mercedes Sprinter, осуществлявшего нелегальные перевозки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

При осмотре салона микроавтобуса полицейские обнаружили, что замок фиксации на ремне безопасности одного из пассажирских сидений оторван. В отношении водителя составили протокол об административных правонарушениях ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена"). Мужчину обязали устранить недостатки, а пассажирам предложили воспользоваться услугами лицензированного автоперевозчика.

В ходе проверки также установили, что водитель, осуществлявший нелегальную перевозку, за 2017 год уже шесть раз привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения ПДД.