Калининградка, отказавшаяся ехать в Турцию из-за вируса Коксаки, отсудила у турфирмы более 40 тысяч рублей

Жительница Калининградской области отсудила 41 263,22 рубля у туристической фирмы, передумав ехать в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.



В марте 2017 года женщина купила для себя, мужа и ребёнка тур в Турецкую Республику, куда собиралась отправиться в августе. Однако, уже заплатив деньги, клиентка узнала об опасности заражения вирусом Коксаки, который в это время как раз распространялся по территории Турции.



Поэтому женщина решила расторгнуть договор с турфирмой. Однако её требования выполнены не были. Пришлось обратиться в суд, после чего истице добровольно были возмещены 57 224,52 рублей за путёвку.

Суд постановил выплатить клиентке также денежные средства в размере 18 175,48 рубля, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, судебные расходы в размере 6500 рублей. Кроме того, турфирма была оштрафована на 11,5 тысячи рублей на основании положений Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей", а также Федерального закона от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".