"Достал нож из кармана и зарезал": в Светлом осудили местного жителя, убившего своего племянника
В Светловском городском суде вынесли приговор мужчине, убившему своего племянника. Об этом сообщает пресс-служба суда.
55-летний светловчанин свою вину признал частично. Он пояснил, что его племянник забрал заработанные им деньги и возвращать их не планировал. Во время конфликта родственник ударил его и не выпускал из квартиры. Поэтому, по его словам, он достал нож из кармана и ударил племянника в грудь.
Приговором Светловского городского суда мужчину признали виновным в убийстве. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Убийство произошло
19 июля в Светлом. 55-летний мужчина, выходец из центральноазиатской республики, занимался трудоустройством соотечественников, приехавших в Россию. Он поручил своему племяннику забрать у клиентов около 100 000 рублей. Молодой человек выполнил распоряжение, однако отказался отдавать родственнику деньги. Тогда дядя ударил его ножом. От травм молодой человек умер
. Подозреваемого заключили под стражу
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