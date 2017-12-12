"Достал нож из кармана и зарезал": в Светлом осудили местного жителя, убившего своего племянника

В Светловском городском суде вынесли приговор мужчине, убившему своего племянника. Об этом сообщает пресс-служба суда.

55-летний светловчанин свою вину признал частично. Он пояснил, что его племянник забрал заработанные им деньги и возвращать их не планировал. Во время конфликта родственник ударил его и не выпускал из квартиры. Поэтому, по его словам, он достал нож из кармана и ударил племянника в грудь.

Приговором Светловского городского суда мужчину признали виновным в убийстве. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.