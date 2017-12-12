В Калининграде по факту контрабанды янтаря стоимостью 4,8 млн рублей возбудили уголовное дело

В Калининграде за незаконное перемещение янтаря стоимость 4,8 млн рублей против организованной группы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды Калининградской областной таможни пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными операциями с янтарём, а также его контрабандой", — пояснили в ведомстве.

Против двух членов данной группы возбудили уголовное дело по факту незаконного перемещения через границу обработанного янтаря в октябре 2017 года.