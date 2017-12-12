В Зеленоградском районе под колёса Opel попала 15-летняя девушка

В понедельник, 11 декабря, в пос. Муромское Зеленоградского района водитель Opel сбил 15-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 17:25 на ул. Центральной. 69-летний водитель Opel на прямом участке дороги сбил 15-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали.



По данным источника в медицинских кругах, девушку доставили в БСМП с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами всего тела.