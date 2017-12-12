В Китае любитель экстрима снял собственную гибель (видео)

В интернете появилось видео китайского любителя экстрима, снявшего на видеокамеру собственную гибель. Об этом сообщает РИА Новости.

26-летний мужчина увлекался руфингом – покорением многоэтажных строений и экстремальными прогулками по крышам высоток. Руфер фиксировал на камеру опасные трюки, которые выполнял на небоскрёбах. Так он снял на видео последние минуты своей жизни.

На видеокадрах видно, как руфер виснет на руках, ухватившись за выступ крыши одной из высоток. Сначала ему удаётся взобраться на крышу, но при повторе трюка у парня не хватило сил подтянуться, и он сорвался вниз.

По сообщению китайских СМИ, трагедия произошла в провинции Хунань в начале ноября. Однако известно о ней стало только сейчас, когда о случившемся рассказала подруга погибшего экстремала.