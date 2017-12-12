+8 °C
днем
+3 °C
ночью
12 декабря 2017 г. 02:11
68 265 пользователей
за 24 часа на сайте
59.01 -0.13
Курс ММВБ на 12 декабря 2017, 02:00
69.52 -0.14
Курс ММВБ на 12 декабря 2017, 02:00
16.62 -0.08
Курс ЦБ на 12 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Китае любитель экстрима снял собственную гибель (видео)

11 декабря 201721:39
  6097
В интернете появилось видео китайского любителя экстрима, снявшего на видеокамеру собственную гибель. Об этом сообщает РИА Новости.
 
26-летний мужчина увлекался руфингом – покорением многоэтажных строений и экстремальными прогулками по крышам высоток. Руфер фиксировал на камеру опасные трюки, которые выполнял на небоскрёбах. Так он снял на видео последние минуты своей жизни.
 
На видеокадрах видно, как руфер виснет на руках, ухватившись за выступ крыши одной из высоток. Сначала ему удаётся взобраться на крышу, но при повторе трюка у парня не хватило сил подтянуться, и он сорвался вниз.
 
 
По сообщению китайских СМИ, трагедия произошла в провинции Хунань в начале ноября. Однако известно о ней стало только сейчас, когда о случившемся рассказала подруга погибшего экстремала. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Таблетки для "мёртвых душ" стоили миллионы: подробности скандала с выдачей лекарств калининградским льготникам
11 декабря 201714:19
  25379
Таблетки для "мёртвых душ" стоили миллионы: подробности скандала с выдачей лекарств калининградским льготникам
В квартире, где две недели пролежал покойник, месяц не могут провести дезинфекцию
Фото горячей новости
11 декабря 201719:35
  5918
На кольце на площади Василевского изменят схему движения
Фото горячей новости
11 декабря 201718:54
  12818
Стало известно, как будут работать магазины и кафе Польши в зимние праздники
Фото горячей новости
11 декабря 201717:35
  5257
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в ближайшие дни снегопада в Калининграде
Фото горячей новости
11 декабря 201717:21
  6765

Лента новостей

Картинка
В Китае любитель экстрима снял собственную гибель (видео)
11 декабря 201721:39
  6097
Картинка
В Гвардейском районе полицейские высадили пассажиров из двух нелегальных маршруток
11 декабря 201721:01
  1828
Картинка
"Янтарьэнергосбыт" подарит ювелирные украшения дисциплинированным плательщикам
11 декабря 201720:38
  3447
Картинка
Калининградская полиция нашла водителя, который сбил подростка и скрылся с места ДТП
11 декабря 201719:58
  2664

Авторские колонки

Фото автора
Лана Миронова
журналист
Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики
  8242
Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  16392
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагруппа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo