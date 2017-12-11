Владимир Путин поручил вывести российские войска из Сирии
В понедельник, 11 декабря, Владимир Путин поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии. Об этом сообщает ТАСС
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Президент РФ озвучил такое решение после посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. По его словам, Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов.
"Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", — заявил Путин, выступая перед военнослужащими.
10 октября в Сирии погибли лётчики российского бомбардировщика Су-24 — пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов. При совершении разгона на взлёт с аэродрома Хмеймим для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и разрушился самолёт Су-24
. Экипаж самолёта не успел катапультироваться и погиб. По одной из версий, самолёт мог разбиться из-за технической неисправности. Сейчас расследование причин катастрофы продолжается. Погибшие жили в Черняховске. У одного из них остался маленький ребёнок, у другого — беременная жена.