Под Калининградом женщина-водитель отвлеклась от дороги и устроила ДТП с пострадавшим

В субботу, 9 декабря, в посёлке Прегольском женщина отвлеклась от управления автомобилем и врезалась в иномарку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



ДТП случилось в 8:30. 39-летняя женщина — водитель автомобиля Citroen ехала со стороны посёлка Прегольского в направлении пр. Победы. Она отвлекалась от управления машиной. В результате иномарка врезалась в стоявший впереди Peugeot.



Женщина, устроившая аварию, получила травмы. Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах города, пострадавшую увезли в больницу с ушибом позвоночника. Также несерьёзные травмы получил 32-летний мужчина. У него ушиб лица. Он отказался от госпитализации.