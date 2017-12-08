В Якутии при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли пять человек
В Якутии в крупном ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли пять человек, трое получили травмы. Об этом сообщает телеканал "Звезда"
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Авария случилась на федеральной трассе "Колыма" вблизи посёлка Нижний Бестях. После столкновения автомобили загорелись, пишет источник.
"Машины полностью сгорели. Проводится дальнейшее расследование", — сообщает телеканал НВК Саха.
По предварительным данным, в салоне микроавтобуса могли быть дети. Сотрудники полиции устанавливают причины происшествия.