Водитель автомобиля Toyota, сбивший женщину на тротуаре, — сотрудник УФСИН

Водитель Toyota, который сбил на тротуаре калининградку, оказался сотрудником УФСИН. Об этом Клопс.Ru рассказала пострадавшая женщина, её слова подтвердили в пресс-службе ведомства.



В пресс-службе регионального УФСИН сообщили, что инцидент произошёл, когда сотрудник их управления выезжал с прилегающий территории к исправительному учреждению.



28-летняя Екатерина перешла дорогу на Советском проспекте со стороны ул. Третьяковской и направилась на автобусную остановку к магазину "Балтламинат". Она шла по тротуару, когда почувствовала удар сзади.



"Машина подъехала тихо, неожиданно. Ударила меня в правый бок. Колесо проехало по ноге. Я закричала от боли и испуга. Хорошо, что удержалась на ногах. В машине сидели двое мужчин 30–35 лет в сине-голубой камуфляжной форме. Они переговаривались между собой, а я начала звонить в службу спасения", — рассказывает пострадавшая.



Около десяти минут Екатерина пыталась дозвониться в экстренные службы. За это время ни водитель, ни его пассажир не вышли из машины, чтобы помочь ей. Женщина записала марку машины и её номер.



"Когда наконец из автомобиля вышел водитель, я попросила его представиться, но он не назвал ни своего имени, ни фамилии. А потом начал предлагать мне договориться, решить обоюдно, на месте. Вскоре подъехала скорая помощь. Когда меня уже увозили в больницу, к месту аварии подъехала машина ДПС. Вечером мне позвонили из полиции, и я рассказала, как всё произошло", — говорит Екатерина.



Пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей голени, правой стопы и трещины двух пальцев ноги. Она находится на больничном, на ногу поставили фиксированные повязки. По словам женщины, ей повезло, что она была в плотных ботинках.

