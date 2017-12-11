В Калининграде девятилетний мальчик получил серьёзные травмы в одном из батутных центров

В Калининграде следователи проводят проверку по факту получения травм ребёнком в батутном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошёл в октябре 2017 года. Во время посещения одного из батутных центров города девятилетний мальчик получил серьёзную травму ноги. Его доставили в больницу.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — пояснили в ведомстве.