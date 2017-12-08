В Калининграде заключённый избил сотрудника колонии, который запретил ему выносить продукты из столовой

В Калининграде 35-летний заключённый избил сотрудника колонии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина, отбывающий в исправительной колонии наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшее смерть, нарушил порядок учреждения. Он спрятал под верхней одеждой пустые контейнеры для еды. Заключённый собирался пронести их в столовую, сложить туда продукты и вынести за пределы помещения. По правилам колонии это запрещено и является нарушением.

Сотрудник исправительного учреждения, заметив нарушение, сделал осуждённому замечание. В ответ мужчина стал избивать охранника по голове.

По результатам предварительного расследования осуждённому предъявили обвинение по ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). Дело направили в суд.