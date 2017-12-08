В Калининграде силовики сняли с трапа самолёта подозреваемого в грабежах посетителей ночных клубов (видео)

6 декабря силовики сняли с трапа самолёта подозреваемого в грабежах посетителей ночных клубов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники угрозыска при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали 35-летнего уроженца Кемеровской области, подозреваемого в серии грабежей, сразу после того, как он прибыл в регион авиатранспортом. По версии полицейских, ранее судимый за тяжкие преступления мужчина выслеживал посетителей ночных клубов в Калининграде и отбирал у них имущество. При совершении преступления злоумышленник старался не попадать в объективы камер видеонаблюдения.



Один из инцидентов произошёл 2 декабря у ночного клуба на ул. Карла Маркса. Обвиняемый подсмотрел ПИН-код к банковской карте одного из клиентов. Когда мужчина вышел из клуба, он избил его и отобрал смартфон с банковскими картами. С них он снял 100 тысяч рублей и улетел из региона.



Задержанного поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж с применением насилия"). Мужчину также проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям.