СК: в Калининграде из-за халатности медиков умер неродившийся ребёнок

В Калининградской области возбудили уголовное дело против медиков одной из районных больниц области по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



По версии следствия, в октябре 2016 года 30-летняя женщина встала на учёт в больницу на ранней стадии беременности. В соответствии с индивидуальным планом из-за того, что беременность женщины протекала на фоне анемии (малокровия) с момента взятия на учёт, ей было предписано лечение анемии и контроль врождённых аномалий плода.

"Однако вследствие ненадлежащего исполнения неустановленным должностным лицом медицинского учреждения своих обязанностей ввиду недобросовестного и небрежного отношения к службе потерпевшей не была назначена и проведена консультация гематолога, должным образом не проведено лечение анемии, не приняты меры по направлению пациентки на стационарное лечение в связи с тяжёлой анемией", — пояснили в ведомстве.

В итоге из-за вовремя не назначенного лечения на сроке 33–36 недель ребёнок умер внутри утробы матери. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.