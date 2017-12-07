Ночной дрифт и бесстрашный велосипедист: "Безопасный город" и полиция опубликовали подборку ДТП за октябрь

В октябре из-за большого количества ДТП на дорогах города АПК "Безопасный город" вместе с полицией подготовили ещё один дайджест происшествий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В финальную часть октябрьской видеоподборки вошли самые неординарные инциденты. Микроавтобус, который пошёл на таран дорожного знака, дрифтующий Volkswagen, не испугавшийся встречного автомобиля велосипедист и лисица, разгуливающая по пограничному переходу на Куршской косе — все эти ДТП попали в поле зрения камер наружного наблюдения.