Калининградец, разыскиваемый в Польше за неуплату штрафа, сменил имя, чтобы пересечь границу

В среду, 6 декабря, пограничники задержали калининградца, разыскиваемого в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного отдела.

29-летний мужчина приехал на автомобиле Opel на переход Гусев — Голдап, чтобы въехать в Польшу. Во время проверки паспорта выяснилось, что водитель сменил имя, чтобы получить новый документ и визу.

Оказалось, что мужчину разыскивают окружной суд и полиция в Олецко за неоплаченный штраф в размере почти 10 000 злотых. 29-летнему калининградцу пришлось погасить свою задолженность. Кроме того, ему грозит уголовное и налоговое разбирательство, поскольку он собирался нелегально провезти 560 сигарет.