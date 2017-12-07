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Главная Новости Происшествия

Калининградец, разыскиваемый в Польше за неуплату штрафа, сменил имя, чтобы пересечь границу

14:26
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В среду, 6 декабря, пограничники задержали калининградца, разыскиваемого в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного отдела.
 
29-летний мужчина приехал на автомобиле Opel на переход Гусев — Голдап, чтобы въехать в Польшу. Во время проверки паспорта выяснилось, что водитель сменил имя, чтобы получить новый документ и визу.
 
Оказалось, что мужчину разыскивают окружной суд и полиция в Олецко за неоплаченный штраф в размере почти 10 000 злотых. 29-летнему калининградцу пришлось погасить свою задолженность. Кроме того, ему грозит уголовное и налоговое разбирательство, поскольку он собирался нелегально провезти 560 сигарет.
 
 

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