Утром спецбортом МЧС отправили тяжелобольную девочку из Калининграда на лечение в Симферополь

7 декабря в 10:30 из московского аэропорта Внуково вылетел самолёт МЧС России, который осуществит санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребёнка из Калининграда в больницу Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Спецборт МЧС России оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта. На протяжении всего рейса пациента сопровождают медицинские специалисты," — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как рассказала Клопс.Ru руководитель благотворительного центра "Верю в чудо" Софья Лагутинская, годовалая Василиса находилась длительное время на лечении в федеральном кардиоцентре в Калининграде. Состояние ребёнка за время лечения ухудшилось. Она находится в вегетативном состоянии. Поэтому было принято решение перевезти её в Симферополь.



Также 7 декабря из Симферополя в Москву спецбортом МЧС России перевезут четырёх пациентов, в том числе трёх тяжелобольных детей. Всем им будет оказана необходимая медицинская помощь.