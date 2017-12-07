На ул. Гагарина на тротуаре из-за рекламного плаката, закрывшего обзор, сбили пешехода
В среду, 6 декабря, на ул. Гагарина автомобиль сбил пешехода на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось в 21:40. 31-летний водитель автомобиля Volkswagen выезжал с прилегающей территории. Из-за несанкционированной рекламной конструкции, которая закрыла ему боковой обзор, автомобилист не заметил пешехода, идущего по тротуару.
В результате наезда 19-летнего молодого человека отвезли в больницу с переломом ноги.