Связали и бросили в подвал: уголовное дело о похищении человека в Балтийске направили в суд

Прокурор Советска направил в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих обвиняемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре 2016 года трое мужчин 16, 18 и 32 лет договорились о похищении жителя Балтийска, который, по мнению обвиняемых, мог знать, где хранится добытый янтарь. С этой целью, а также чтобы украсть солнечный камень, обвиняемые напали на 28-летнего мужчину и избили деревянной палкой.

После этого они стянули руки и ноги мужчины пластиковыми хомутами и забросили потерпевшего в его же автомобиль, на котором вывезли похищенного в лес, расположенный возле Балтийска. Там обвиняемые снова избили мужчину и пытались утопить его в луже. Похитители требовали выдать им место хранения янтаря.

Не получив от мужчины необходимой информации, они на угнанном ими у потерпевшего автомобиле перевезли его в Советск, где насильно удерживали в подвале одного из домов.

Одному из жителей Советска предъявили обвинение по четырём статьям УК РФ ("Похищение человека", "Вымогательство", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Остальным соучастникам — по статье 126 УК РФ ("Похищение человека").